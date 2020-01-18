Специальный план утвержден по итогам второго заседания Нацсовета - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента РК Ерлан Карин провел встречу с членами Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера встретился с некоторыми членами Национального совета общественного доверия и проинформировал, как будут реализованы новые инициативы, объявленные Главой государства. По результатам прошедшего в декабре второго заседания Национального совета подписью руководителя Администрации Президента Ерлана Кошанова был утвержден специальный план, согласно которому соответствующие государственные структуры должны подготовить законопроекты по каждой инициативе. Отчеты государственных органов по плану предоставляются каждую неделю», - написал Ерлан Карин на своей странице в Facebook.





Советник Главы государства также отметил, что участники обсудили деятельность Национального совета по основным направлениям.

Напомним, 20 декабря 2019 года в Нур-Султане состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.































