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Специальный налоговый режим введут для онлайн-платформ в Казахстане

5 Декабря 2022, 11:06
Специальный налоговый режим введут для онлайн-платформ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Целевая задача действующей в стране системы страхования будет изменена. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям. Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а, прежде всего, на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан», – сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе.

В этих целях, по ее словам, вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33% до 20%.

«Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан», - добавила министр.


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