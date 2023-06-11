Специальными проездными картами пользуются дети Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 мая бесплатный проезд детям только при наличии карт ONAY. Без них маленькие карагандинцы не смогут передвигаться на безвозмездной основе. Об этом родителям рассказали на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 по 6 июня дети проехали в городских автобусах почти 8 с половиной тысяч раз. Самые популярные маршруты у маленьких пассажиров - 43, 40, 53, 1, 5 и 56. На брифинге родителям еще раз напомнили, что поездки будут бесплатными только при наличии карты. Чтобы их получить, нужно обратиться в центр обслуживания ONAY или точки оформления и выдачи льготных карт. Нужны всего два документа - свидетельство о рождении ребенка и его фотография.

«К сожалению, на каждом втором маршруте мы сталкиваемся с тем, что дети не регистрируют поездки картами. Мы пытаемся спокойно объяснить пассажирам и их родителям, для чего такая регистрация необходима, но не все понимают. Начинают спорить и ругаться. Говорят, слышали объявление, что проезд бесплатный, вот и ездят бесплатно, без карт. Хотя в СМИ и соцсетях неоднократно сообщалось о том, что бесплатным проезд будет при регистрации поездки картой», - говорит контролер Сергей Ким.

А это значит, что система электронной оплаты не видит их в качестве пассажиров, и перевозчики не получат компенсацию за детей. Тем самым лишатся денег на ремонт машин, зарплаты водителям, топливо и прочее, рассказывают на брифинге.

«На сегодняшний день оформлено более 54 тысяч карт «Дети». Но по нашим расчетам должны оформить порядка 100 тысяч человек. С момента введения данной льготы в Караганде прошло больше месяца, и на сегодняшний день мы имеем определенные сведения. Несмотря на проводимую нами работу, имеется ряд проблем: не все дети оформили карты, ездят с нулевым балансом либо не регистрируют поездки», - говорит главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог Темирлан Тарлыбаев.

Напомним, по поручению акима Карагандинской области с 1 мая проезд в автобусах бесплатный для детей в возрасте от 7 до 18 лет, и это независимо от места проживания ребенка.