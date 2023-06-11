Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Специальными проездными картами пользуются дети Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Июня 2023, 14:53
Специальными проездными картами пользуются дети Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 мая бесплатный проезд детям только при наличии карт ONAY. Без них маленькие карагандинцы не смогут передвигаться на безвозмездной основе. Об этом родителям рассказали на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 по 6 июня дети проехали в городских автобусах почти 8 с половиной тысяч раз. Самые популярные маршруты у маленьких пассажиров - 43, 40, 53, 1, 5 и 56. На брифинге родителям еще раз напомнили, что поездки будут бесплатными только при наличии карты. Чтобы их получить, нужно обратиться в центр обслуживания ONAY или точки оформления и выдачи льготных карт. Нужны всего два документа - свидетельство о рождении ребенка и его фотография.

«К сожалению, на каждом втором маршруте мы сталкиваемся с тем, что дети не регистрируют поездки картами. Мы пытаемся спокойно объяснить пассажирам и их родителям, для чего такая регистрация необходима, но не все понимают. Начинают спорить и ругаться. Говорят, слышали объявление, что проезд бесплатный, вот и ездят бесплатно, без карт. Хотя в СМИ и соцсетях неоднократно сообщалось о том, что бесплатным проезд будет при регистрации поездки картой», - говорит контролер Сергей Ким.

А это значит, что система электронной оплаты не видит их в качестве пассажиров, и перевозчики не получат компенсацию за детей. Тем самым лишатся денег на ремонт машин, зарплаты водителям, топливо и прочее, рассказывают на брифинге.

«На сегодняшний день оформлено более 54 тысяч карт «Дети». Но по нашим расчетам должны оформить порядка 100 тысяч человек. С момента введения данной льготы в Караганде прошло больше месяца, и на сегодняшний день мы имеем определенные сведения. Несмотря на проводимую нами работу, имеется ряд проблем: не все дети оформили карты, ездят с нулевым балансом либо не регистрируют поездки», - говорит главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог Темирлан Тарлыбаев.

Напомним, по поручению акима Карагандинской области с 1 мая проезд в автобусах бесплатный для детей в возрасте от 7 до 18 лет, и это независимо от места проживания ребенка.


Карагандинская область   Акимат   Транспорт   Караганда   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан