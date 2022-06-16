16 Июня 2022 12:10

Специальные соцуслуги получают около 3,5 тыс. астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальные социальные услуги в столице оказываются 3 464 жителям. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Илья Скуб на брифинге в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султана является координатором деятельности 10 подведомственных учреждений: из них шесть организаций оказывают специальные социальные услуги. В соответствии со Стандартом оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, эти учреждения предоставляют услуги лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в условиях стационара, полустационара, ухода на дому и временного пребывания. В центрах оказываются 8 видов специальных социальных услуг: социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и социально-правовые. Специальными социальными услугами за текущий период охвачено 3 464 человека, в том числе государственными учреждениями - 2 268 человек, неправительственными организациями - 1 196 человек», – сказал И.Скуб.

В число подведомственных организаций, в том числе оказывающих специальные социальные услуги жителям столицы, по словам спикера, входят: Центр социального обслуживания «Шарапат» для инвалидов и престарелых; Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара и полустационара; Центр социального обслуживания «Қамқор» для круглосуточного постоянного или временного проживания лиц старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями первой, второй групп; Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для круглосуточного временного проживания или временного нахождения лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете в службе пробации; Кризисный центр «Үміт» для временного круглосуточного пребывания жертвам бытового насилия в условиях стационара; Центр социального обслуживания «Жансая» для оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому по месту жительства детей-инвалидов и инвалидов первой и второй групп группы с психоневрологическими патологиями; Реабилитационный центр для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов для оказания услуг санаторно-курортного лечения и реабилитационных услуг престарелым, инвалидам и детям с ограниченными возможностями; КГУ «Центр поддержки института семьи «Жанұя» для оказания комплексных консультационных услуг многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, воспитывающим детей-инвалидов; КГУ «Центр активного долголетия» для оказания досуговых услуг лицам преклонного возраста; Центр занятости населения.