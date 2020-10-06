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Специальные службы реагирования на киберинциденты создадут в Казахстане с 2021 года

Автор:  
Данияр Дауталиев
6 Октября 2020, 17:00
Специальные службы реагирования на киберинциденты создадут в Казахстане с 2021 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2021 года банки Казахстана создадут специальные службы реагирования на киберинциденты. Такие требования установило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это новые требования, которые до этого времени к банкам не применялись. Ранее предъявлялись нормы к мониторингу и анализу событий информационной безопасности, при этом классификация, обработка и реагирование на инциденты осуществлялись в большинстве банков, однако не были регламентированы. Теперь в каждом банке будут созданы подразделения, ответственные за данные процессы, что позволит повысить эффективность реагирования и взаимодействие по противодействию киберпреступникам на финансовом рынке», - сообщили в пресс-службе Агентства.

Также банки обяжут проводить внутренние расследования критичных событий информационной безопасности.

До появления данных требований банки могли не сообщить результаты расследования в Агентство, что существенно затрудняло анализ состояния защищенности финансового рынка от киберугроз. БВУ были обязаны поставить финансового регулятора в известность лишь о самом инциденте, отныне же они будут в обязательном порядке сообщать и о результатах проведенных расследований.

В комиссии по расследованиям кроме работников банка допускается привлечение внешних экспертов, что обеспечит полноту и прозрачность процесса. Обязательный срок хранения информации о расследованиях инцидентов составит не менее пяти лет.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка убеждены, что данный подход позволит эффективнее защищать финансовые данные казахстанцев и будет способствовать снижению числа киберпреступлений. В течение 2019 года зарегистрировано порядка 50 сообщений казахстанских банков второго уровня о произошедших киберинцидентах, в 2020 году – уже 134.

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в 2020 году подготовлено и направлено более 350 предупреждений и информационных рассылок об угрозах кибербезопасности субъектам финансового рынка, по сравнению с 137 предупреждениями в 2019 году.


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