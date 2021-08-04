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    15:17, 04 Август 2021 | GMT +6

    Специальные места для такси появятся в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом полиции совместно с акиматом столицы организована работа по обустройству мест стоянки для такси на 11 участках улиц вблизи автобусных остановок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    До конца текущего года планируется обустройство остановок для официальных такси еще на 31 участке.

    Данные меры позволят исключить аварийные ситуации, где водители резко перестраиваются в первый ряд. Указанные мероприятия предусмотрены для исключения выхода людей на проезжую часть с целью остановки такси.

    При вызове такси граждане могут обозначить эти места подачи машин к посадке, с обеспечением безопасных и комфортных условий.

    По данным пресс-службы, департаментом рассмотрены и согласованы 10 проектов строительства автодорог города, в которые внесены изменения с учетом обустройства 407 мест стоянки для такси.


    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Астана Акимат Общество
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