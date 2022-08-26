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Специальные медицинские зоны могут появиться в Нур-Султане
26 Августа 2022 18:06

Специальные медицинские зоны могут появиться в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предложение о создании специальных медицинских зон вынесло на рассмотрение АО «НК «Kazakh Tourism». Как считают в нацкомпании, это поможет развитию отрасли медицинского туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предложение будут рассматривать в столичном акимате и Министерстве национальной экономики. Специальная зона может появиться на основе семи медицинских учреждений, которые имеют международную аккредитацию JCI (Joint Comission International).

«Мы считаем, что налог на добавленную стоимость в экономической зоне должен быть на уровне 0%. Для развития отрасли можно приглашать квалифицированных специалистов из-за рубежа, чтобы они обучали местные кадры. Для них нужно облегчить процедуру получения визы. Для строительства новых объектов мы предлагаем ввести помощь в виде покрытия расходов на инфраструктуру. Именно на нее приходится 50% расходов от стоимости строительства объекта медицинского туризма», - сказал журналистам председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев в кулуарах круглого стола на тему медицинского туризма.

Ранее сообщалось, что в целях развития отрасли планируется лишить госзаказа санаторно-курортные объекты, которые не соответствуют стандартам качества. Ежегодно в столичных клиниках с международной аккредитацией JCI услуги получают около 5 тыс. иностранных пациентов. Главными медицинскими туристическими направлениями Казахстана для туристов могут стать стоматология, кардиохирургия, нейрохирургия, ЭКО, пластическая хирургия.


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