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Специальные лифты для особых детей установят в центре «Балдаурен» в Балхаше

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Октября 2021, 11:09
Специальные лифты для особых детей установят в центре «Балдаурен» в Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно капитального ремонта, благоустройства и приема детей в РУОЦ «Балдаурен» в Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях оздоровления и реабилитации детей совершенствуется материально-техническая база филиала Центра «Балдаурен» в Балхаше. В настоящее время сформирована и внесена на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии бюджетная заявка на 2021 год, где учтены необходимые средства для создания инклюзивной безбарьерной среды и создания условий для комфортного проживания и отдыха детей с ООП, в том числе установка дополнительных специальных лифтов (37,7 млн тенге), замена системы отопления (92,7 млн тенге), оконных проёмов (59 млн тенге), приобретение дизельного генератора (23,3 млн тенге) и мебели (44,7 млн тенге) на общую сумму 257,4 млн тенге», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Для поддержания стабильной комфортной температуры в Центре действует автономная система отопления на электрокотлах с бесперебойной подачей тепла. В летний период данная система обеспечивает горячей водой душевые в местах проживания, бассейне, медицинском комплексе, а также необходимое технологическое оборудование на пищеблоке.

В рамках государственно-частного партнерства прорабатывается вопрос строительства школы при Центре на 250 ученических мест с концертным, спортивным залом, кабинетами дополнительного образования, а также специализированных классов для дефектолога, логопеда, сенсорной комнаты и кабинета лечебно-физической культуры.

«Кроме того, ведется работа по разработке проектно-сметной документации и технико- экономического обоснования на проведение капитального ремонта здания, канализационной системы, благоустройства территории филиала Центра «Балдаурен» в Балхаше. По итогам государственной экспертизы данных документов на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии планируется внесение соответствующей бюджетной заявки», - отметил Премьер-Министр.

В частности, за счет расширения площадей предусматривается увеличение приема детей на 5302 человека по сравнению с предыдущими годами, что позволит охватить оздоровлением более 20 тысяч детей в год.

Наряду с этим, для обеспечения безопасного и комфортного подвоза детей прорабатывается вопрос приобретения в лизинг автобусов и иной специальной техники. В 2022 году для Центра «Балдаурен» в лизинг планируется приобретение 8 автобусов (Балхаш - 3; Щучинск - 1; Капчагай - 2; Шымкент - 2).

Напомним, ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об организации поддержки детей с особыми потребностями.


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