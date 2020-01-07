Специальные датчики устанавливают на крышки люков в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чугунные крышки колодцев устанавливают специальные датчики в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Датчики срабатывают в случае, если канализационный люк пробуют открыть. Стоимость одного такого устройства начинается от 20 тысяч тенге. Система работает в пилотном режиме.

Такими приборами оборудовано всего 10 точек. До конца зимы городские власти планируют установить еще 20. Общая стоимость проекта пока только подсчитывается.

Отмечается, в столице сегодня насчитывается более ста тысяч колодцев, но не все из них будут подключать к системе.

«Сейчас составляем бизнес-модель. Скорее всего, это будет ГЧП-проект. Мы работаем с несколькими поставщиками. Финансовая модель будет заключаться не только в установке датчиков, а именно в комплексности: где-то датчики установят, где-то крышки, где-то решетки. За счет этого будем удешевлять проект», - сообщила руководитель городского центра iKomek Жаннат Дубирова.

Фото: 24.kz