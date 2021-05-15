Специальную жилищную программу для молодежи запустят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram рассказал, каким образом решается вопрос с жильем для молодежи, передает МИА «Казинформ».

«Обсудили основные вопросы развития города и создания комфортных условий для проживания. Хотел бы вкратце остановиться на двух направлениях: молодежной программе «Elorda Jastary» и на создании условий для людей с особыми потребностями.

В прошлом году на встречах с волонтерами, представителями молодежных организаций разработали концепцию программы «Elorda Jastary». В ней указали основные направления: качественное и доступное образование, помощь в трудоустройстве и развитии молодежного предпринимательства, профориентация, досуг, ведение здорового образа жизни и т.д.

По поручению Главы государства якорным направлением нашей программы «Elorda Jastary» является жилищный вопрос. В текущем году планируем запустить специальную жилищную программу льготного социального кредитования молодых специалистов столицы. В данной программе смогут участвовать молодые люди в возрасте до 36 лет (возраст супруга/супруги не имеет значения). Необходимо иметь столичную прописку не менее одного года, у претендента программы не должно быть собственного жилья. Стаж официальной работы – не менее 1 года.

Таким образом, участник данной жилищной программы сможет получить на покупку жилья заем до 13 млн тенге (под льготные 5% годовых). Стоимость приобретаемого жилья – без ограничений.

Кроме того, в текущем году также будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи!

Вторым направлением, над которым хотел бы остановиться, является создание условий для людей с ограниченными возможностями. В городе реализуется ряд социальных проектов, в том числе «Келергісіз келешек». По линии данного проекта открыты 12 адаптивных секций, выделены квоты в республиканские клиники, подарены инвалидные коляски и т.д.

Кроме того, в городе также строим ряд социальных объектов: реабилитационные центры, детский сад для детей с нарушениями зрения, совместно с Паралимпийским тренировочным центром построим спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями и т.д.

К примеру, в прошлом году при поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына» на базе городской детской больницы №1 открыли реабилитационный центр «Қамқорлық». Также открыли ряд реабилитационных центров, которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и т.д. Данные вопросы находятся на контроле у руководства страны», - написал аким столицы.



