Специальную стипендию хотят учредить для студентов-активистов Тараза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таразе вводят дополнительные меры стимулирования для студентов-активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
«В Таразском государственном педагогическом университете в качестве мотивационной системы студентов педагогов учредили назначить специальный грант в размере 10 МРП 100 студентам не смотря на их форму обучения (грант или на платной основе)», - сообщили в пресс-службе Министерства.
То есть, если у студента высокий GPA, активно участвует в общественной деятельности и стремиться стать образцовым преподавателем, то он имеет все шансы получить вышеуказанную стипендию.
Напомним, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказывался о необходимости развивать волонтерство среди молодежи и предлагал различные меры стимулирования.
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