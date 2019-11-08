Специальную стипендию хотят учредить для студентов-активистов Тараза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таразе вводят дополнительные меры стимулирования для студентов-активистов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«В Таразском государственном педагогическом университете в качестве мотивационной системы студентов педагогов учредили назначить специальный грант в размере 10 МРП 100 студентам не смотря на их форму обучения (грант или на платной основе)», - сообщили в пресс-службе Министерства.

То есть, если у студента высокий GPA, активно участвует в общественной деятельности и стремиться стать образцовым преподавателем, то он имеет все шансы получить вышеуказанную стипендию.

Напомним, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказывался о необходимости развивать волонтерство среди молодежи и предлагал различные меры стимулирования.