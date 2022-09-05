Специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова включат в премию «Үркер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменения будут внесены в национальную премию «Үркер» для представителей СМИ. В честь Ахмета Байтурсынова включат специальную номинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в стране проводятся масштабные мероприятия в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова. Особый праздник намечался в Костанайской области, где родился просветитель. Однако случилась чрезвычайная ситуация. Мы искренне желаем терпения, благополучия жителям Костанайской области», - сказал на международной конференции министр информации Дархан Кыдырали.

Глава ведомства отметил, что были отсняты документальные фильмы, написаны научные произведения, посвященные наследию Ахмета Байтурсынова.

«В этом году в рамках мероприятия международного масштаба «Astana Media Week» организуем отдельную секцию, посвященную памяти великого просветителя. Также планируем включить в национальную премию «Үркер» специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова», - добавил Дархан Кыдырали.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

В ходе конференции также была презентована книга «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации». Наряду с этим, в стране будет учреждена государственная награда имени Ахмета Байтурсынова. До конца года также будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя.