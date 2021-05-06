Специальную награду премии «Тұмар» получил телеканал «Хабар-24»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе официальной церемонии вручения премии «Тұмар» министр информации и общественного развития РК Аида Балаева вручила телеканалу «Хабар-24» специальную награду премии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту награду хочу вручить с особой радостью. Специальная премия вручается телеканалу «Хабар-24». Действительно в период карантина, режима ЧП телеканал выходил на прямой эфир 384 часов внутри страны, 19 часов за рубежом. Все это заслуга коллектива канала. Искренне поздравляю вас», - отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Директор телеканала Алена Горбачева выразила надежду, чтобы такие премии, прежде всего, были символом прогресса в этой сфере: в вопросах повышения статуса журналиста и в вопросах обеспечения нормальных условий для работы СМИ.

«Спасибо большое за оценку нашей работы. Хочу поблагодарить команду за их профессионализм, за смелость, иногда даже отчаянную смелость. Хочу добавить, что в этом году компания Всемирного дня свободы прессы проходит под лозунгом «Информация, как общественное благо». Я думаю, что 2020 года всем нам показал, насколько критично важен свободный доступ к информации, особенно посредством журналистики. Думаю, что журналисты делают не менее важную работу, чем делают медики в такие кризисные времена, полицейские или военные. Поэтому думаю, что работа журналистов в такие моменты не менее важна. Хочу, чтобы такие премии, прежде всего, были символом прогресса в этой сфере: в вопросах повышения статуса журналиста и в вопросах обеспечения нормальных условий для работы СМИ», - подчеркнула Алена Горбачева.