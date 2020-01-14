Специальную мониторинговую группу привлекут для проведения ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Национального центра тестирования для осуществления общественного контроля за открытостью и объективностью ЕНТ будут привлечены представители специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Агентства по противодействию коррупции в Telegram.

13 января 2020 года в Агентстве по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) состоялось рабочее совещание с участием представителей Национального центра тестирования, Антикоррупционной службы и СМГ в регионах.

В соответствии с Правилами проведения Единого национального тестирования с 16 по 20 января 2020 года будет проводиться ЕНТ на базе 99 пунктов проведения ЕНТ.

Для поступления в вуз на платной основе ЕНТ проводится 4 раза в год (январь; март; июнь; август). При этом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, который будет проходить в июне. В целом формат сдачи ЕНТ остается прежним. Данная норма введена в целях повышения доступности получения высшего образования.

Прием документов для участия в ЕНТ осуществлялся с 1 по 15 декабря 2019 года посредством единой информационной системы. В результате заявления для участия в ЕНТ подали более 95 тыс. человек.

В этом ЕНТ принимают участие обучающиеся 11 (12) классов средних школ; лица, зачисленные до завершения первого академического периода обучения (условное зачисление) в вуз; а также студенты, обучающиеся на группах образовательных программ, требующей творческой подготовки и изъявившие желание перевестись на другие.

В регионы будут направлены представители Министерства образования и науки РК, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. Помимо этого, при необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями.

Для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ в количестве 594 человек. В состав государственной комиссии вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

В ЕНТ будут использованы 820 аудиторий.

Все аудитории обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением.