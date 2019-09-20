Специальную Дорожную карту по защите прав предпринимателей утвердили в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Кызылординской области Куанышбек Искакова состоялась встреча предпринимателей с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Болатом Палымбетовым. Были обсуждены проблемы сферы бизнеса, по итогам встречи была утверждена Дорожная карта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Кызылординской области.

В регионе для создания новых постоянных рабочих мест, увеличения налоговой базы и стабилизации общественно-политической ситуации уже второй год реализуется проект «Развитие массового предпринимательства».

В этом году была утверждена специальная Дорожная карта с общим бюджетом в 34 млрд тенге. Из них свыше 5 млрд тенге в рамках государственных программ направлены не на финансовую поддержку, а на выдачу безвозвратных грантов и микрозаймов.

«Акимат области с 2013 года тесно сотрудничает с региональным советом предпринимателей, созданным при региональной палате предпринимателей. До настоящего времени региональным советом предпринимателей проведено 20 заседаний, на которых были рассмотрены свыше 50 вопросов среднего и малого бизнеса. Все они нашли свое решение», - сказал аким области.

Вместе с тем для защиты прав предпринимателей, их всемерной поддержки акимат области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей разработали специальную Дорожную карту, состоящую из 8 пунктов. Сегодня на встрече она утверждена.

«Если у вас есть идеи по активизации бизнес-среды, мы готовы вместе обсудить их. Я уверен, что все принятые меры и те, которые будут приняты в будущем, создадут благоприятные условия для развития бизнеса в регионе», - отметил аким области, подводя итоги встречи.

Отметим, палата предпринимателей Кызылординской области была образована как структурное подразделение Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 8 октября 2013 года. Палата предпринимателей является основным общественным институтом по поддержке и защите бизнеса.