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Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 13:25
Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырау для медицинских работников начала действовать специальная жилищная программа. Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

Одна из главных проблем в сфере медицины Атырауской области – это кадровый вопрос. В этом направлении региональные власти предпринимают самые разносторонние меры для решения этого вопроса. Например, с этого года действует программа по оказанию мер социальной поддержки для медицинских специалистов, прибывающих на работу в Атыраускую область. Для этого был увеличен размер разовой материальной помощи при трудоустройстве в медицинские организации: в городе – до 3 млн тенге, в сельской местности – до 5 млн тенге. Кроме того, по специальной программе, которая действует только в Атырау, врачи могут участвовать в приобретении жилья через местный филиал АО «Отбасы Банк» - без первоначального взноса.

Кроме мер социальной поддержки, уделяется внимание повышению квалификации врачей. Для этого в Атырау из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также из республиканских клиник, где применяются передовые технологии, приглашаются специалисты.

«Для повышения квалификации медицинских работников на 2023 год из местного бюджета выделены средства, запланировано обучение более одной тысячи атырауских специалистов, в том числе, на базе топовых зарубежных клиник. Отдельно хотелось бы отметить, что для обеспечения доступной и эффективной системы здравоохранения начата разработка пятилетней концепции по развитию здравоохранения Атырауской области. Концепция направлена на улучшение целевых индикаторов в сфере здравоохранения, развития инфраструктуры, снижению дефицита кадров и на повышение квалификации медицинских работников, а также для улучшения качества и расширению объема медицинской помощи», - сказал Серик Шапкенов.


Атырауская область   Здравоохранение   Жилье   Атырау  
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