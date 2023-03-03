Специальная программа о Димаше Кудайбергене появилась на мексиканском радио

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На мексиканской радиостанции Andromeda Radio вышла в эфир программа, посвященная Димашу Кудайбергену. Программа приурочена к празднованию в Казахстане Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mafia Dear. Эфир возымел большой успех среди слушателей, после чего ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, посвященную казахстанскому исполнителю. Вскоре она получила название Universo Dimash («Вселенная Димаша»).

Новая музыкальная программа посвящена не только музыке Димаша, но и культуре Казахстана. За свою почти 14-летнюю историю, это впервые, когда Andromeda Radio посвящает программу только одному артисту.

Теперь программа «Вселенная Димаша» будет транслироваться ежемесячно и длиться 2 часа. В первом выпуске программы прозвучали такие песни исполнителя, как Zhalyn, Screaming, Ikanaide, Durdaraz, Stranger, Daididau, Omir Oter, Samaltau, Mademoiselle Hyde. Ведущей программы выступила Алехандра Джоджиа из Аргентины.

Andromeda Radio — онлайн-радиостанция, которая транслируется по всему миру. На радио вещают более 60 дикторов из разных стран Америки и Европы. Основная цель радиостанции - распространение мирового искусства и культуры.

Напомним, в конце февраля в мексиканском метро поклонники казахстанского певца запустили трансляцию выступления артиста с песней «Kieli meken».