Специальная комиссия создана по факту пожара в Жанатасе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек озвучил подробности трагедии в Жанатасе, унесшей жизни пятерых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел вчера 19 февраля в 15:15, где погибли пятеро несовершеннолетних детей. Мама детей вышла за продуктами. В это время произошел пожар. По предварительным данным следствия и пожаротехнической службы, возгорание произошло из-за легковоспламеняющегося материала. Площадь пожара составила порядка 16 квадратных метров. Дети отравились угарным газом, ожогов на телах нет. Это предварительные данные следствия», - сообщил Улан Жазылбек в ходе онлайн-брифинга в Региональной службе коммуникации.

«Хотел бы выразить соболезнование семье детей. Акиматом области создана специальная комиссия, которую возглавил я, и в которую вошли представители департамента полиции, в том числе начальник департамента полиции, прокурор области, начальник департамента по ЧС области, специалисты пожаротехнической службы и следственной группы. Мы все были на месте, провели предварительное расследование», - проинформировал замакима.

Он добавил, что сразу по приезде была оказана медицинская помощь, помощь психологов родителям погибших детей.

«Оказывается материальная помощь, помощь в организации похорон. Похороны состоятся сегодня в 15:00», - уточнил Улан Жазылбек.

19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.

По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.







