Специальная комиссия будет расследовать ценообразование в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности региона Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам восьми месяцев текущего года уровень инфляции в Акмолинской области составил 5,6%.

По словам спикера, Казахстан как участник международного продовольственного рынка испытывает на себе влияние факторов роста цен в мире. Так, индекс продовольственных цен ФАО, характеризующий изменение мировых цен на зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо, сахар, в текущем году достиг своего максимума за последние 10 лет и составил в августе 27,4% к декабрю 2020 года и 33% к августу 2020 года.

«Для нивелирования этих факторов и сдерживания роста цен в области проведена 131 сельскохозяйственная ярмарка, на которой реализовано 1027 тонн продукции на сумму 513,3 млн тенге. До конца года планируется проведение еще порядка 50 ярмарок с реализацией 400 тонн продукции на сумму более 200 млн тенге», - отметил Е. Оспанов.

Постановлением акимата области с 31 августа 2021 года установлены предельные цены на масло подсолнечное на уровне 641 тенге за литр.

В соответствии с Дорожной картой по стабилизации цен, ведется ежедневный мониторинг цен и разъяснительная работа с субъектами торговли по соблюдению размера торговых надбавок.

«В рамках «оборотной схемы» выданы льготные займы под 0,1% годовых в размере 1,1 млрд тенге для реализации восьми социально значимых продовольственных товаров по фиксированным сниженным ценам ТОО «ТД «Гормолзавод» (масло сливочное, молоко, кефир и творог), ТОО «Блиц Терминал» (мясо кур), ТОО «Bioprom technologies» (картофель), ТОО «ТД Боровское яйцо» (яйцо куриное), ТОО «Кокше-Маркет» - (сахар). В стабилизационном фонде СПК «KOKSHE» имеется определенный запас (1 251 тонна). Это сахар, мука 1 сорта, масло сливочное и подсолнечное. Кроме того, продолжается закуп товаров и ведется их реализация. Для этого в густонаселенных районах города Кокшетау действуют четыре социальных магазина «KOKSHE MARKET» (Центральный рынок, микрорайон Васильковский и Центральный, улицы Абая-Алтынсарина)», - отметил выступающий.

Для дальнейшей реализации «оборотной схемы» в текущем году дополнительно выделено 373 млн тенге, а на формирование стабилизационного фонда - 208 млн тенге.

Одним из факторов стабилизации цен является наращивание производства местных продовольственных товаров. Так, промышленное производство продуктов питания за январь-июль выросло на 17,7% и составило 78,7 млрд тенге, также увеличены посевные площади приоритетных культур (масличные, картофель, овощи и др.).

«Во исполнение поручения Главы государства в области создана Комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. В рамках данной Комиссии ведется анализ на рынке оптовой торговли города Кокшетау (плодоовощная продукция, крупы, сахар, мука, макаронные изделия и т.д.), а также в торговых сетях (Small, Союз). Данная работа в соответствии с поручением Главы государства будет усилена в рамках принимаемого Правительством Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Наша задача – в 2022 году вернуться в коридор инфляции 4-6%», - резюмировал Е. Оспанов.

В целом, как было отмечено, управлением будет продолжена работа по реализации Послания Главы государства, по курируемым направлениям и приняты все меры по выполнению поставленных задач.