Специальная экономическая зона «G4 City» создана в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона «G4 City» площадью 30 тысяч га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

СЭЗ располагается к северу от города Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы – Конаев), на ее территории устанавливается специальный правовой режим. Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона.

Так, до 2048 года в рамках СЭЗ планируется привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций, произвести товаров и услуг более чем на 17 трлн тенге и создать порядка 60 тысяч рабочих мест. В целом ожидается, что действие новой экономической зоны приведет к ускоренному развитию туристской, медицинской, транспортно-логистической, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры в G4 City. Режим СЭЗ также позволит снизить капитальные затраты на строительство объектов.

Напомним, согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех тематических районов: Gate City – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны, Green District – туристический кластер. Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 млн человек.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.