Спецгруппа занимается раскрытием интернет-мошенничеств в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области профилактикой интернет-мошенничеств занимаются полицейские, сотрудники прокуратуры и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в прошлом году сотрудники управления криминальной полиции проверили более двух тысяч объявлений, через администрации сайтов заблокировали свыше 120 фейковых аккаунтов и объявлений.

Созданная приказом начальника департамента полиции Марата Тулебаева специализированная группа раскрыла более ста фактов интернет-мошенничеств.

Тем не менее, в этом году регионе отмечают рост числа киберпреступлений – за два месяца зафиксировали около 140 фактов. В день полицейские регистрируют по несколько интернет-мошенничеств. Недавно полицейские встречались с предпринимателями, где сообщили, что каждый шестой факт мошенничества связан с получением кредитов. На уловки преступников попадаются люди разных возрастов.

«Петропавловские полицейские, сотрудники прокуратуры и волонтеры объединили усилия в профилактике интернет-мошенничеств. Заранее были подготовлены памятки с рекомендациями, как не стать жертвой интернет-мошенников. Участники разошлись по 25 маршрутам, максимально охватывающим все районы Петропавловска. Задача полицейских – лично побеседовать с уязвимыми категориями горожан: пенсионерами, людьми, которые малоактивны в соцсетях и, возможно, не видели серии профилактических видео и постов, предостерегающих от действий интернет-мошенников. За два дня раздали 30 тысяч памяток», - сообщили в пресс-службе.

В районах области полицейские запустили челлендж по предупреждению интернет-мошенничеств.