РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:28, 18 Март 2021 | GMT +6

    Спецгруппа занимается раскрытием интернет-мошенничеств в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области профилактикой интернет-мошенничеств занимаются полицейские, сотрудники прокуратуры и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в прошлом году сотрудники управления криминальной полиции проверили более двух тысяч объявлений, через администрации сайтов заблокировали свыше 120 фейковых аккаунтов и объявлений.

    Созданная приказом начальника департамента полиции Марата Тулебаева специализированная группа раскрыла более ста фактов интернет-мошенничеств.

    Тем не менее, в этом году регионе отмечают рост числа киберпреступлений – за два месяца зафиксировали около 140 фактов. В день полицейские регистрируют по несколько интернет-мошенничеств. Недавно полицейские встречались с предпринимателями, где сообщили, что каждый шестой факт мошенничества связан с получением кредитов. На уловки преступников попадаются люди разных возрастов.

    «Петропавловские полицейские, сотрудники прокуратуры и волонтеры объединили усилия в профилактике интернет-мошенничеств. Заранее были подготовлены памятки с рекомендациями, как не стать жертвой интернет-мошенников. Участники разошлись по 25 маршрутам, максимально охватывающим все районы Петропавловска. Задача полицейских – лично побеседовать с уязвимыми категориями горожан: пенсионерами, людьми, которые малоактивны в соцсетях и, возможно, не видели серии профилактических видео и постов, предостерегающих от действий интернет-мошенников. За два дня раздали 30 тысяч памяток», - сообщили в пресс-службе.

    В районах области полицейские запустили челлендж по предупреждению интернет-мошенничеств.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!