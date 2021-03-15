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    23:32, 14 Март 2021 | GMT +6

    Спецгруппа по борьбе с мошенничеством создана в райотделе полиции в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Специальная группа по борьбе с мошенничеством создана в Сарысуском районном отделе полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «1 марта текущего года в Сарысуский РОП с заявлениями по факту мошенничества обратились двое жительниц города Жанатаса, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - По их словам, гражданка, которая одной потерпевшей приходится родственницей, а второй – знакомой, пообещала помочь получить безвозмездный грант на сумму 5 миллионов тенге. За свои услуги она потребовала 100 тысяч тенге с каждой».

    По словам заявителей, подозреваемая обманула их и полученные 200 тысяч тенге потратила на свои нужды.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса РК.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю жительницу Жанатаса. Она призналась, что заранее запланировала обманным путем получить деньги. Подозреваемая нигде не работала и не имела возможности помочь получить безвозмездный грант, пояснили в ведомстве.

    «Сейчас, к сожалению, мошенников становится всё больше, и они придумывают все новые и новые способы обмана. Только в Сарысуском районе за неделю полицейские раскрыли семь фактов мошенничества. Все дела будут направлены в суд. В Сарысуском РОП создана специальная группа по борьбе с мошенничеством. С жителями проводим разъяснительную работу, призываем не доверять непроверенной информации», - сказал начальник Сарысуского РОП Асхат Алметов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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