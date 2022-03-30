Спецдиспансер, гранты, спортобъекты: аким столицы встретился со спортсменами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие меры поддержки оказываются столичным спортсменам, передает МИА «Казинформ».

«Ранее провели встречу с нашими спортсменами и тренерами, руководителями федераций. Они озвучили ряд вопросов: доукомплектование спортинвентарем, повышение зарплаты тренерам, поощрение спортсменов (неолимпийские виды спорта), отдельное медучреждение для спортсменов и др.

Первое. Состояние и доступность спортивных учреждений

В подготовке спортсменов и наших юных детей важную роль играет именно место подготовки и снаряжение. К примеру, ранее на встречах обсуждали, что помещения в спортучреждениях необходимо использовать рационально, не должно быть пустующих помещений. Как итог, на базе стадиона «Астана Арена» открыли зал боевых искусств.

Кроме того, учитывая обращения спортсменов и горожан, отремонтировали надувной футбольный корт (район Алматы), провели капремонт СК «Толкын». Проводим масштабную модернизацию СК «Казахстан», реконструкцию дворца «Жастар», также на месте аварийного Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова построим комфортный спорткомплекс.

У нас в городе достаточно разноплановых спортивных объектов. В них мы выделяем дополнительные часы для тренировок, в том числе делая спортучреждения доступными для наших горожан и детей. Работу в данном направлении продолжим, так как поступают предложения, в том числе по закупу дополнительного спортинвентаря.

Второе. Медучреждение для спортсменов

Очень важно своевременно и оперативно оказывать специальную медпомощь нашим спортсменам. Данный вопрос спортсмены и тренеры озвучивали ранее на встречах. Уже в этом году мы планируем открыть для них отдельное медучреждение, на данный момент по зданию ведутся завершающие работы. Еще необходимо будет обучить медперсонал, закупить спецоборудование.

Третье. Гранты на обучение, выплаты

Для того чтобы ребята, которые с детства полностью отдают себя спорту, могли и дальше продолжить спортивный путь, выделяем гранты в вузы. В прошлом году отдельно от других категорий только по линии спорта выделили 50 грантов. В этом году данную программу также продолжим.

Кроме того, с 2020 года профспортсменам и тренерам (определенная категория) увеличили размер ежемесячного материального содержания, который последние 10 лет оставался неизменным.

Что касается вопросов по выплатам, которые поступили на этой встрече, как и другие вопросы, взяли в работу. Часть из них можно будет решить в короткие сроки, но также есть системные вопросы. Вопросы по выплатам рассмотрим совместно с профильным министерством.

По поручению Главы государства мы уделяем особое внимание также созданию условий для занятия массовым спортом, поддержке детско-юношеских спортивных школ. На данных направлениях отдельно остановлюсь в следующих постах», - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко