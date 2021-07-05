Спецдетсад для детей с нарушениями зрения открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения открыли ко Дню столицы в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
«В преддверии Дня столицы открыли несколько социальных объектов. В том числе специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения (ул. Кенесары, 9/1, район Сарыарка). В данное учреждение уже ходят дети. В детском саду наравне с педагогами детьми также занимаются медицинские работники. Это всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению детей. В учреждении имеются кабинеты физиотерапии, логопеда-дефектолога, офтальмолога и т.д.», - написал в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.
Как отметил градоначальник, по поручению Главы государства, в столице расширяют сеть реабилитационных центров для детей с особенными потребностями. К примеру, в прошлом году на базе городской детской больницы №1 заработал реабилитационный центр «Қамқорлық», который был открыт при поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына». Также был поддержан и открыт ряд крупных реабилитационных центров: аутизм-центр «Асыл Мирас», «Erekshe balalar», «Орда», в школах - кабинеты инклюзии.