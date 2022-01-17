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СпецЦОНы возобновили свою работу в Алматинской области

17 Января 2022 11:56
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СпецЦОНы возобновили свою работу в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СпецЦОНы Алматинской области возобновили свою работу, передает корреспондент МИА «Казнформ».

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Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», только в одной в области автоцЦОНы пока закрыты.

17 января 2022 года возобновили свою работу автоЦОНы Алматинской области. График работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье выходные дни.

В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена.

12 января автоЦОНы возобновили свою работу за исключением города Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

14 января заработали спецЦОНы г. Алматы. На данный момент спецЦОНы закрыты только в Жамбылской области.

«Добавим, что услугу по регистрации и перерегистрации автомобиля можно оформить через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Всю необходимую информацию по госуслугам можно получить по номеру 1414 и на официальных бренд страничках @gov4c.kz в Instagram и Facebook.

Напоминаем клиентам о том, что при посещении отделов ЦОН необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами», - добавили в госкорпорации.


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#Алматы   #Алматинская область   #ЦОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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