СпецЦОНы возобновили свою работу в Алматинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - СпецЦОНы Алматинской области возобновили свою работу, передает корреспондент МИА «Казнформ».
Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», только в одной в области автоцЦОНы пока закрыты.
17 января 2022 года возобновили свою работу автоЦОНы Алматинской области. График работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье выходные дни.
В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена.
12 января автоЦОНы возобновили свою работу за исключением города Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.
14 января заработали спецЦОНы г. Алматы. На данный момент спецЦОНы закрыты только в Жамбылской области.
«Добавим, что услугу по регистрации и перерегистрации автомобиля можно оформить через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Всю необходимую информацию по госуслугам можно получить по номеру 1414 и на официальных бренд страничках @gov4c.kz в Instagram и Facebook.
Напоминаем клиентам о том, что при посещении отделов ЦОН необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами», - добавили в госкорпорации.
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