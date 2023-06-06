11:54, 06 Июнь 2023 | GMT +6
СпецЦОНы страны приостановили работу из-за технического сбоя
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Со второй половины вчерашнего дня спецЦОНы страны приостановили работу из-за технического сбоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает госкорпорация «Правительство для граждан», перебои в работе были вызваны техническим сбоем.
«Из-за технической проблемы на стороне Комитета административной полиции МВД РК была приостановлена оказание государственных услуг в СпецЦОНах по всей стране. О полном восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно», - ответили в пресс-службе госкорпорации.
Также добавили, что специалисты работают над устранением проблемы.