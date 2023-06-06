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    11:54, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    СпецЦОНы страны приостановили работу из-за технического сбоя

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Со второй половины вчерашнего дня спецЦОНы страны приостановили работу из-за технического сбоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает госкорпорация «Правительство для граждан», перебои в работе были вызваны техническим сбоем.

    «Из-за технической проблемы на стороне Комитета административной полиции МВД РК была приостановлена оказание государственных услуг в СпецЦОНах по всей стране. О полном восстановлении работоспособности будет сообщено дополнительно», - ответили в пресс-службе госкорпорации.

    Также добавили, что специалисты работают над устранением проблемы.


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