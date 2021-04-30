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    15:11, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    СпецЦОНы приостановили работу в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - СпецЦОНы приостановили работу в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

    «К сожалению, в настоящий момент наблюдаются технические проблемы с серверами, неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты прилагают все усилия для устранения возникшей ситуации. Клиенты, которые должны были получить услугу, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», - говорится в сообщении пресс-службы «Правительства для граждан».



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