СпецЦОН, лаунж-бар и компьютерные клубы нарушали карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Представители мониторинговых групп Алматы продолжают выявлять нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 20 на 21 апреля выявлено 14 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных: 12 объектов относится к ресторанам, кафе и магазинам, 1 караоке, 1 компьютерный клуб.

Среди них в Бостандыкском районе функционировал лаунж-бар «Мята», где находились около 40 человек; в Медеуском районе функционировал компьютерный клуб Black Room, где находились около 60 человек.

Всего с 20 марта по 21 апреля выявлено 636 нарушений установленных ограничений, в том числе по Алатаускому району – 19; Алмалинскому району – 135; Ауэзовскому району – 103; Бостандыкскому району – 100; Жетысускому району – 49; Медеускому району - 98; Наурызбайскому району – 42; Турксибскому району - 75.

Из общего числа выявленных объектов - 437 относится к ресторанам, кафе и магазинам, 86 компьютерных клубов, 14 бильярдных клубов, 41 СПА-салон, 24 сауны, 2 кальянных бара, 15 караоке-клубов, 6 лото-клубов, 1 букмекерская контора, 12 ночных клубов. Составлено административных протоколов на 3118 человек.

Координатор мониторинговой группы Алатауского района Ертай Алимов сообщил, что, несмотря на регулярную профилактическую работу с владельцами банкетных ресторанов, увеселительных заведений, предприниматели продолжают нарушать режим карантина. Ертай Алимов рассказал, что в начале апреля мобильной группе их района пришлось прервать свадьбу на 70 человек в ресторане «Манара Палас».

«Наши горожане должны понимать, что своим безответственным поведением способствуют распространению инфекции и перезаражению», - добавил Ертай Алимов.

Следует отметить, что мониторинговые группы работают не только в вечернее и ночное время, но и днем.

К примеру, 19 апреля мониторинговой группой Бостандыкского района зафиксировано большое скопление людей в Специализированном ЦОНе. Установлено, что многие посетители не надевали маски либо носили их с нарушениями. Прибывшие представители мобильной группы зафиксировали нарушения и составили рапорт. Решение о привлечении к административной ответственности примут санитарные врачи. Вместе с тем члены мониторинговой группы провели с посетителями и администрацией СпецЦОНа профилактическую беседу.

В акимате Алматы призывают население к осознанному подходу к соблюдению карантинных требований. Только за 20 апреля в южной столице зафиксировано 667 новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем, горожане на фоне роста заболеваемости продолжают нарушать требования санитарных врачей. Чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни, жителям Алматы необходимо вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет, и строго соблюдать эпидемиологические требования.