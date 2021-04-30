СпецЦОН Костаная приостановил работу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В работе автоЦОНов наблюдаются технические проблемы с серверами. В связи с этим оказание государственных услуг приостановлено, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на PR-менеджера филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярославу Богатыреву.

В настоящий момент наблюдаются технические проблемы с серверами.

«Неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты АО «НИТ» прилагают все усилия для устранения возникшей ситуации в спецЦОНах. В связи с возникшей ситуацией, услуги автоЦОН Костаная и спецсекторы (а и в регионе девять: в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, Рудном, Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Ауеликольском, Костанайском районах) приостановили свою работу», - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

При этом она подчеркнула, что клиенты, которые должны были получить услугу сегодня, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Несмотря на выходной день, спецЦОН и спецсектора будут осуществлять прием граждан.



