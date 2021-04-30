РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    СпецЦОН Костаная приостановил работу

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В работе автоЦОНов наблюдаются технические проблемы с серверами. В связи с этим оказание государственных услуг приостановлено, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на PR-менеджера филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярославу Богатыреву.

    В настоящий момент наблюдаются технические проблемы с серверами.

    «Неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты АО «НИТ» прилагают все усилия для устранения возникшей ситуации в спецЦОНах. В связи с возникшей ситуацией, услуги автоЦОН Костаная и спецсекторы (а и в регионе девять: в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, Рудном, Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Ауеликольском, Костанайском районах) приостановили свою работу», - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

    При этом она подчеркнула, что клиенты, которые должны были получить услугу сегодня, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Несмотря на выходной день, спецЦОН и спецсектора будут осуществлять прием граждан.



    Теги:
    Костанайская область Транспорт Другие государственные органы Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!