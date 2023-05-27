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    СпецЦОН №2 в Алматы переехал в другое здание

    27 Мая 2023, 10:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 мая Специализированный центр обслуживания населения №2 Алматы переезжает на новый адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь для удобства и качественного обслуживания граждан он будет располагаться в здании «Allur авто» по улице Майлина, 240 а. Ранее СпецЦОН находился по улице Майлина, 85.

    «В понедельник, 29 мая, СпецЦОН продолжит работу в штатном режиме по новому адресу», - сообщили в пресс-службе филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы.

    Жители Алматы на сегодня могут обратиться за получением госуслуг в 4 спецЦОНа:

    СпецЦОН №1 в микрорайоне Саялы, улица Аккайнар, 1;

    СпецЦОН № 2 по улице Майлина, 240 а;

    СпецЦОН №5 Турксибский район, микрорайон Кайрат, Кульджинский тракт, 9 км;

    СпецЦОН №6 – микрорайон Кемел, улица Аксуат, 118.

    СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед. В связи с легализацией автомобилей, в субботу работают с 09:00 до 13:00.

    В ведомстве напомнили, что заказать услуги можно онлайн, не выходя из дома. В случае возникновения вопросов, можно обратиться в единый контакт-центр 1414, Telegram-бот @kenes1414Bot, соцсети.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЦОН
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