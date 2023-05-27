СпецЦОН №2 в Алматы переехал в другое здание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 27 мая Специализированный центр обслуживания населения №2 Алматы переезжает на новый адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь для удобства и качественного обслуживания граждан он будет располагаться в здании «Allur авто» по улице Майлина, 240 а. Ранее СпецЦОН находился по улице Майлина, 85.

«В понедельник, 29 мая, СпецЦОН продолжит работу в штатном режиме по новому адресу», - сообщили в пресс-службе филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы.

Жители Алматы на сегодня могут обратиться за получением госуслуг в 4 спецЦОНа:

СпецЦОН №1 в микрорайоне Саялы, улица Аккайнар, 1;

СпецЦОН № 2 по улице Майлина, 240 а;

СпецЦОН №5 Турксибский район, микрорайон Кайрат, Кульджинский тракт, 9 км;

СпецЦОН №6 – микрорайон Кемел, улица Аксуат, 118.

СпецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед. В связи с легализацией автомобилей, в субботу работают с 09:00 до 13:00.

В ведомстве напомнили, что заказать услуги можно онлайн, не выходя из дома. В случае возникновения вопросов, можно обратиться в единый контакт-центр 1414, Telegram-бот @kenes1414Bot, соцсети.