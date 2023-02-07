Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны

7 Февраля 2023, 23:11
Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На борту самолета находились 16 казахстанцев, а также два гражданина Кыргызстана.

Представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК тоже приехали встретить граждан Кыргызстана. Они выразили готовность оказать помощь, как казахстанцам, так и гражданам Кыргызской Республики.

Из аэропорта организован автобус для прибывших.

Казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители Посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.


Новости по теме
Через пункты пропуска на границе с Узбекистаном разрешили перемещаться только грузовикам
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию
Почтовые операторы Бельгии и Турции отправляют посылки с вещами пострадавшим от землетрясения
Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Костанае и Павлодаре
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей