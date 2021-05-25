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    15:13, 25 Май 2021 | GMT +6

    Спецалгоритмы действий участковых инспекторов разработали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами совместно с экспертами разработаны специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. По сути, это набор пошаговых действий сотрудника при выполнении своих служебных обязанностей», - сказал Мурат Баймукашев.

    Спикер добавил, что точное и единообразное их применение на практике позволит значительно сократить число правовых ошибок.

    «В международной практике такие алгоритмы чаще называются «стандартными операционными процедурами». Этот новый для отечественной практики термин, общепринятый при этом в международной практике, внедряется совместно с офисом программ ОБСЕ», - добавил Мурат Баймукашев.

    Было отмечено, что в разработке алгоритмов принимало участие свыше 50 специалистов от ведомственной науки и практикующего звена.

    «Воедино была собрана вся правовая база, это десятки актов с включением лучших полицейских практик. По мере совершенствования законодательства алгоритмы будут периодически обновляться», - заключил Мурат Баймукашев.


    Теги:
    МВД РК Закон и право
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