Спецалгоритмы действий участковых инспекторов разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработаны специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами совместно с экспертами разработаны специальные алгоритмы действий участковых инспекторов и их помощников. По сути, это набор пошаговых действий сотрудника при выполнении своих служебных обязанностей», - сказал Мурат Баймукашев.

Спикер добавил, что точное и единообразное их применение на практике позволит значительно сократить число правовых ошибок.

«В международной практике такие алгоритмы чаще называются «стандартными операционными процедурами». Этот новый для отечественной практики термин, общепринятый при этом в международной практике, внедряется совместно с офисом программ ОБСЕ», - добавил Мурат Баймукашев.

Было отмечено, что в разработке алгоритмов принимало участие свыше 50 специалистов от ведомственной науки и практикующего звена.

«Воедино была собрана вся правовая база, это десятки актов с включением лучших полицейских практик. По мере совершенствования законодательства алгоритмы будут периодически обновляться», - заключил Мурат Баймукашев.