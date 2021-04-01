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Спасти фруктовые сады от «бактериального ожога» призывает сенатор

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Апреля 2021, 13:08
Спасти фруктовые сады от «бактериального ожога» призывает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Султан Дюсембинов призывает спасать фруктовые сады от так называемого «бактериального ожога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инфекционное заболевание растений «бактериальный ожог» представляет особую угрозу казахстанскому садоводству. В частности, он рассказал о национальной гордости, яблочных садах с апортом, которые сейчас эта болезнь попросту уничтожает.

«Впервые данное заболевание деревьев было зафиксировано на территории страны в начале 2000-х годов, и с тех пор площадь зараженных садов увеличилась в 50 раз. В соответствии с Законом «О карантине растений» при выявлении очагов бактериальной ожоговой инфекции должны проводится карантинные мероприятия по очистке», - сказал Султан Дюсембинов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

По его мнению, все деревья и кустарники в радиусе 30 километров должны быть полностью сожжены.

«Это приводит не только к экологическим последствиям, но и к миллиардным потерям. Так, в 2017-2020 годах на территории Алматинской области площадь зараженных бактериальным ожогом садов ежегодно росла на тысячу гектаров, в результате уже выкорчеваны вместе с корнями деревья на площади 200 гектаров», - констатировал депутат.

Сенатор отметил, что специалисты уже прогнозируют потерю более 50% всех плодовых насаждений, а также 100% яблоневых садов страны, в случае, если не будут предприняты оперативные меры по предотвращению дальнейшего заражения. В этой связи С. Дюйсембинов считает важным поручить Министерству образования и науки обеспечить программно-целевое финансирование научных исследований против этой инфекции. При этом Министерство сельского хозяйства страны должно организовать серийное производство разработанных биопрепаратов.


Алматинская область   Экология   Сенат   Минсельхоз   МОН  
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