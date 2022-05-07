7 Мая 2022 09:01

Спасший пенсионерку костанайский полицейский награжден медалью

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Старший сержант Ерлик Сураганов в ноябре прошлого года вынес из горящего дома в Житикаре 73-летнюю пенсионерку. За проявленное мужество полицейский награждён Президентом страны медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший сержант Ерлик Сураганов из Житикары служит в полиции всего 6 лет, но уже награждён столь высокой наградой.

«Для меня это большая честь - получить награду из рук Президента страны. Уверен, что любой сотрудник на моем месте действовал также»,- уверен Ерлик Сураганов.

Житикаринский полицейский прославился на всю страну, когда вместе с коллегой спас 73-летнюю пенсионерку.

После получения вызова и по прибытию на место происшествия полицейские обнаружили, что подъезд дома задымлен. Ерлик Сураганов стал стучать в дверь квартиры, в которой случился пожар. Никто не открывал. Из квартиры он услышал крик о помощи. Полицейский выбил дверь и зашел в квартиру, надев противогаз.

«Когда я попал в помещение, то увидел, как из спальни вырывается пламя. Быстро прошел по квартире и на балконе увидел женщину. Я спросил, может ли она передвигаться. Она ответила, что ноги онемели. Женщина смогла выбраться на балкон, когда комната уже горела. Я взял ее на руки и вынес на улицу», – рассказал Ерлик Сураганов.

В это время напарник полицейского начал эвакуацию жильцов. Всего было эвакуировано восемь человек, в том числе двое детей. Прибывшие к месту пожарные выяснили, что возгорание случилось в спальне квартиры пенсионерки – загорелся матрац. Пожар был потушен, жильцы вернулись в свои квартиры.