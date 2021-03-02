Спасший девушку от насильника актюбинский гвардеец награжден премией ADAM BOL AWARDS

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий контрактной службы воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров, спасший девушку от насильника и привлекший преступника к ответственности удостоился звания лауреата Первой глобальной казахстанской премии «ADAM BOL AWARDS», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

Согласно критериям премии и по результатам голосования, двенадцать казахстанцев были удостоены звания лауреатов «ADAM BOL AWARDS». Она посвящена людям, которые своим реальным примером доказывают – в жизни всегда есть место подвигу, которые, рискуя порой собственной жизнью, оказывали помощь и спасали жизни.

Награду отважному гвардейцу вручила политический деятель, депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан Смирнова Ирина Владимировна. Она поблагодарила Андрея Петрова за смелость, решительные и оперативное действие и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческой жизни, призвав и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг.

«В мирной жизни есть место подвигу. Мы чествуем тех, кто по своему неравнодушию и призванию оказались рядом с людьми, которым была необходима помощь. Не случайно главным источником вдохновения Первой глобальной казахстанской премии ADAM BOL AWARDS стал нравственный кодекс великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева «Адам бол» («Будь человеком»), в котором выдающийся просветитель и мыслитель выразил свой этический идеал.

«Хороший человек тот, который приносит пользу людям», – говорил Абай в своих знаменитых на весь мир «Словах назидания», и эта истина остается актуальной более ста лет. Я хотела бы от имени простых граждан поблагодарить организаторов в лице общественного деятеля, учредителя Благотворительного фонда «Жандану әлемі» Назарбаевой Алии Нурсултановны и всех спонсоров», - подчеркнула в своем выступлении депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова.

«Если честно, я не считаю свой поступок подвигом. На моём месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Ведь самое страшное, что в городе, где ходят наши мамы, сестры, девушки и дети, прямо под окнами промышляют такие преступники», – сказал Андрей Петров.

«Пусть страна знает своих настоящих героев в лицо. Благородные поступки и скромные ежедневные подвиги наших соотечественников доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся», – отмечает учредитель проекта Алия Назарбаева.

Напомним, случай, едва не закончившийся трагедией, произошел около трех часов ночи 15 июня 2020 года, женские крики о помощи во дворе дома Андрей Петров услышал, около трех часов ночи, когда вышел на балкон подышать воздухом. Не теряя ни секунды, ефрейтор забежал в квартиру, надел обувь и бросился на улицу. Прибежав на крики, в кустах около дома он столкнулся с мужчиной, который пытался изнасиловать девушку. Оттолкнув его и применив приемы рукопашного боя, Андрей скрутил подозреваемого, после чего вызвал наряд полиции. В течение того времени, пока к месту преступления следовал наряд, Андрею Петрову удалось удерживать мужчину на земле, несмотря на все его отчаянные попытки вырваться и сбежать

Ранее мужественный поступок гвардейца отмечен медалью Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».