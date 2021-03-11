Спасшим заблудившегося в степи подростка карагандинским полицейским вручили награды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин вручил награды двум полицейским, которые нашли в степи Жанааркинского района потеявшегося подростка во время метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед началом аппаратного совещания начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин вручил участковому инспектору полиции Жубанышу Жунусбекову и полицейскому-дежурному Қами Өскенбаеву Жанааркинского отдела полиции нагрудные знаки «Ішкі icтep органдарының үздігі» ІІ степени. Ими полицейские награждены приказом министра МВД Ерлана Тургумбаева за спасение заблудившегося в степи подростка.

Также Ерлан Файзуллин поощрил отличившихся полицейских денежной премией в размере 100 тысяч тенге.

«В течение длительного времени, невзирая на усталость, холод наши сотрудники вели поиск пропавшего мальчика. Благодаря их принципиальности, неравнодушию, упорству подросток был спасен. Честь им и хвала!» – отметил начальник ДП области.

«Было трудно, но нами руководила одна мысль – сделать все возможное и невозможное, чтобы найти мальчика. И мы его нашли. На нашем месте так поступил бы каждый полицейский»,- сказал капитан полиции Жубаныш Жунусбеков.

Напоминаем, 16 февраля в отдел полиции Жанааркинского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что 14 февраля с одной из зимовок ушел и не вернулся 16-летний подросток. Получив данную информацию, полицейские в считанное время организовали полномасштабные оперативно-розыскные мероприятия, к которым были привлечены все имеющиеся силы и средства. В этот же день полицейские Жубаныш Жунусбеков и Қами Өскенбаев нашли в степи подростка и доставили его родителям.