Спасших жителя ВКО на отдыхе фельдшеров наградил министр по ЧС
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В кризисном центре ДЧС ВКО начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов вручил молодым людям благодарственные письма за подписью министра по ЧС РК. Айдос Мусин и Нурлыбек Ешенов награждены за помощь, оказанную в экстренной ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
В июне они отдыхали на Сибинских озерах, когда понадобилась помощь пострадавшему, 1977 года рождения, молодые парни профессионально определили состояние потерпевшего, провели реанимационные действия и вернули мужчину к жизни.
Для Айдоса и Нурлыбека спасение жизней – их работа, как оказалось, они работают фельдшерами в Скорой помощи.
«Вызовов много, и среди них есть такие, где необходимо спасать жизнь. Но вот отдыхать у воды и спасти человека – такой случай у меня впервые», - делится Айдос.
«Когда ты видишь, что помог пациенту, - это дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огромное спасибо»!» - рассказал Нурлыбек Ешенов.
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