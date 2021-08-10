Спасших жителя ВКО на отдыхе фельдшеров наградил министр по ЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В кризисном центре ДЧС ВКО начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов вручил молодым людям благодарственные письма за подписью министра по ЧС РК. Айдос Мусин и Нурлыбек Ешенов награждены за помощь, оказанную в экстренной ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В июне они отдыхали на Сибинских озерах, когда понадобилась помощь пострадавшему, 1977 года рождения, молодые парни профессионально определили состояние потерпевшего, провели реанимационные действия и вернули мужчину к жизни.

Для Айдоса и Нурлыбека спасение жизней – их работа, как оказалось, они работают фельдшерами в Скорой помощи.

«Вызовов много, и среди них есть такие, где необходимо спасать жизнь. Но вот отдыхать у воды и спасти человека – такой случай у меня впервые», - делится Айдос.

«Когда ты видишь, что помог пациенту, - это дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огромное спасибо»!» - рассказал Нурлыбек Ешенов.







