Спасших мужчину из ледяной воды столичных полицейских наградил глава МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел посетил департамент полиции города Астаны. На встрече с личным составом Марат Ахметжанов лично поблагодарил за оперативные и слаженные действия командира взвода полка патрульной полиции Самата Сабита, инспекторов службы полка Сакена Таскына и Рината Мухамеджанова. Он наградил полицейских медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Главный полицейский страны подчеркнул, что заслужить доверие можно только профессионализмом и ответственным отношением к своим обязанностям, вниманием к проблемам каждого человека. В этот день также были награждены грамотой и нагрудным знаком МВД восемь сотрудников различных служб столичной полиции. На встрече начальник департамента полиции Марат Тулебаев остановился на криминогенной ситуации в городе и поделился итогами работы за 10 месяцев.

«Отмечается рост регистрации преступлений на 9,6 %. Это обусловлено объективными причинами и, прежде всего, социально-экономическими показателями. В основном рост произошел за счет бытовых и имущественных преступлений. Вместе с тем, в этом году удалось снизить количество убийств, изнасилований, грабежей, разбоев и хулиганств», - рассказал он.

Министр напомнил о требованиях к руководителям служб, участковым и патрульным инспекторам полиции и поручил следить за полным соблюдением конституционных прав граждан и соблюдением законности при охране общественного порядка.

«Рост регистрации преступления связан с ростом населения, увеличением миграционного потока. Бывают объективные причины. Вы должны понимать это и работать на устранение причин, способствующих совершению преступления или правонарушения. Это и есть проблемно-ориентированный подход. Полиция не должна работать ради показателя и статистики. Сегодня критерии оценки меняются», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Он рассмотрел вопросы дорожной безопасности, по линии следствия, миграционного контроля и тылового обеспечения. Побывал в служебных кабинетах сотрудников криминальной полиции и следствия, проверил их материально-техническую оснащенность.