Спасших младенца из огня героев наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана полковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков наградил героев, спасших младенца из пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Так, Равиль Ахмеджанов награжден медалью «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін», а Дархан Туремуратов - благодарственным письмом председателя КЧС МВД РК Владимира Беккера.

В ведомстве напомнили, при каких обстоятельствах им удалось проявить героизм.

11 ноября 2019 года в ДО «Керамика» вспыхнул пожар, горели кровля, потолочное перекрытие и мебель частного жилого дома на общей площади 70 кв. м. В доме проживала семья с детьми. В момент возгорания мама находилась на улице. Ей удалось спасти старшего ребенка, но из-за густого и сильного дыма зайти обратно в дом она уже не смогла. А в доме остался младенец.

К счастью, в это время Дархан Туремуратов и Равиль Ахмеджанов поднимались из паркинга в помещение офиса. Через стеклянную дверь Дархан увидел, как открытым пламенем полыхает дачный домик. Не задумываясь, они бросились к горящему дому, параллельно позвонив в службы 101 и 103.

«Дархан, узнав от матери, в какой комнате находится младенец, бросился в сторону оконного проема, выбив окно, услышал плач ребенка. От возникшей сильной тяги горячего воздуха, ударившего в лицо, он надышался продуктами горения и стал задыхаться, высунул голову на свежий воздух. Отдышавшись, увидел, что его коллега Равиль обвязывает лицо шарфом и помогает ему влезть в оконный проем, посоветовав пригнуться, так как в нескольких метрах от пола можно было свободно дышать и видеть. Через несколько секунд в оконном проеме появилась детская колыбель с ребенком. Передав колыбель матери, Равиль помог напарнику выбраться наружу из комнаты, охваченной огнем. Благодаря отваге и четким действиям, умению принимать правильное решение им удалось спасти жизнь маленькому ребенку», - резюмировали в ведомстве.









Фото: www.facebook.com/nursultan.tjd