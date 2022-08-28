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Спасших мальчика из Щучинска медиков наградили в Кокшетау
28 Августа 2022 01:53

Спасших мальчика из Щучинска медиков наградили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинских медицинских работников многопрофильной областной детской больницы, спасших 9-летнего мальчика из Щучинска, который напоролся головой на штырь, наградили накануне Дня Конституции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное награждение в честь Дня Конституции РК началось с чествования медиков акмолинской многопрофильной областной детской больницы - челюстно-лицевого хирурга Дениса Федорова, ЛОР-врача Гульнар Жунусовой и нейрохирурга Нуржана Искакова, которые провели уникальную операцию по спасению 9-летнего мальчика из Щучинска. Благодаря слаженной и профессиональной работе докторов удалось спасти жизнь маленькому пациенту. Ребенок выписан домой.

Гульнар Жунусова поблагодарила акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева за высокую оценку их коллективной работы.

«Это наша ежедневная работа. Жизнь и здоровье каждого пациента для нас важны. Наш профессиональный коллектив спасает жизни людей каждый день. И этот случай - яркий тому пример», - сказала она.

Как сообщалось ранее, опытные врачи многопрофильной областной детской больницы спасли 9-летнего мальчика, вытащив проткнувший его голову штырь. Как оказалось, травму ребенок получил, играя на футбольном поле. После извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не были повреждены.

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