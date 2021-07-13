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Спасших девочку военнослужащих наградили в Семее

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Июля 2021, 08:45
Спасших девочку военнослужащих наградили в Семее

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащим Вооруженных Сил, лейтенантам Асану Ташону и Фаруху Кадиркулову, которые спасли семилетнюю девочку, вручили благодарственные письма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

– Думаю, на нашем месте каждый поступил бы также. Мы всегда должны помогать друг другу, не бросать в беде, – отметил лейтенант Фарух Кадиркулов.

Военнослужащих поблагодарил начальник управления по чрезвычайным ситуациям г. Семей подполковник гражданской защиты Талгат Дюсебаев.

– Признателен вам, что проявили гражданскую ответственность. Спасибо вашим родителям, которые воспитали таких мужественных и отзывчивых сыновей, – отметил он.

Инцидент произошел 5 июля текущего года на городском пляже в Семее. Девочку унесло течением на надувном круге на 500 метров от берега. На крики о помощи откликнулись двое парней. Они бросились в воду и вернули девочку на берег. Неравнодушными оказались лейтенанты Асан Ташон и Фарух Кадиркулов. Офицеры являются выпускниками Военного института Сухопутных войск 2020 года. В настоящее время на должностях командиров взводов они проходят службу в воинских частях Семейского гарнизона.

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