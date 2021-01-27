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    15:05, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Спасших четырех человек медиков и сотрудников ДЧС наградили в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области наградили медиков и сотрудников ведомства, спасших четырех человек из пожара в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За добросовестное исполнение служебных обязанностей, смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей на пожаре награждены нагрудными знаками «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», благодарственными письмами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и почётными грамотами акима Алматинской области медицинские работники и сотрудники ДЧС Алматинской области.

    «Награжденные проявили свой героизм 14 января 2021 года при пожаре в многоквартирном жилом доме города Талдыкоргана. В ходе оперативно принятых мер по тушению пожара сотрудниками ДЧС Алматинской области из горящей и густо задымленной квартиры были спасены 4 человека, из них двое детей в бессознательном состоянии, которые были переданы работникам скорой медицинской помощи. Медработники оперативно оказали квалифицированную первую медицинскую помощь пострадавшим. Благодаря профессиональным и умелым действиям личного состава пожарных подразделений и медицинских работников удалось избежать жертв», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Двое сотрудников ДЧС награждены нагрудными знаками «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», четверо работников скорой медицинской помощи и двое сотрудников ДЧС - благодарственными письмами МЧС РК, один сотрудник ДЧС - почетной грамотой акима Алматинской области, двое сотрудников ДЧС - благодарственными письмами от акима Алматинской области. Также награжденным сотрудникам ДЧС были вручены наручные часы от имени акима Алматинской области.

    Напомним, ЧП произошло двумя неделями ранее в одном из многоэтажных домов Талдыкоргана.



    Теги:
    Здравоохранение МЧС Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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