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    19:45, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Спасших четверых детей спасателей наградили в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Командир отделения и пожарный-спасатель пожарной части №10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области сержант гражданской защиты Хасенов Нарбота и Толеуханов Асет награждены благодарственным письмом акима Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нарбота Хасенов и Асет Толеуханов служат в органах гражданской защиты более 5 лет. За период службы зарекомендовали себя как исполнительные сотрудники. Одним из примером их работы является тушение пожара, произошедшего в ночь на 25 ноября 2020 года по адресу город Караганда ул.Лободы. По прибытию к месту вызова было обнаружено горение квартиры на 5 этаже и сильное задымление в подъезде.

    «Получив задачу провести разведку и при необходимости спасательные работы, Нарбота Хасенов и Асет Толеуханов в составе звена газодымозащитной службы приступили к обследованию квартир. За дверью двух квартир бойцы услышали голоса детей, просящих о помощи. Пожарные-спасатели незамедлительно приступили к вскрытию двери, за которой бойцы обнаружили четверых детей в возрасте от 6 до 12 лет. Звено газодымозащитной службы во главе Нарболата Хасенова, не теряя ни секунды, присоединили к своим аппаратам спасательные колпаки и, надев их на детей, подняли их на руки и вынесли на свежий воздух. Благодаря грамотным, четким и точным действиям командира отделения ПЧ №10 Нарбота Хасенова и пожарного-спасателя Асета Толеуханова были спасены и своевременно эвакуированы в безопасное место 4 детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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