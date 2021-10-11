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    11:34, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спасших беременную астанчанку полицейских наградили в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр Ерлан Тургумбаев наградил полицейских города Нур-Султана, спасших беременную девушку от суицида. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава ведомства поблагодарил за оперативные и слаженные действия командира взвода полка патрульной полиции Алмаза Култанова, инспекторов службы полка Асылхана Нурмухамбетова и Нурсултана Сариева и наградил полицейских медалью МВД «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    Е. Тургумбаев отметил, что ежедневно тысячи полицейских по всей стране заступают на службу для безопасности и спокойствия граждан. Каждый вступивший в наши ряды осознает, что полицейские служба требует самоотверженности, мужества и готовности рисковать жизнью и здоровьем ради людей.

    Он подчеркнул, что в критических ситуациях за считанные секунды полицейским приходится принимать ответственные решения, от которых порой зависит жизнь человека.

    «Заслужить доверие можно только профессионализмом и ответственным отношением к своим обязанностям, вниманием к проблемам каждого человека», - заявил Е. Тургумбаев.

    Напомним, 4 октября столичный полицейский Алмаз Култанов, находясь на службе по проспекту Кабанбай батыра, заметил на мосту через реку Есиль в районе торгового дома «Рамстор» девушку, которая вела себя странно. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста и уже успела спрыгнуть в воду. Култанов с 10-метровой высоты прыгнул за ней. Доплыв до места, страж порядка несколько раз нырял, пытаясь найти девушку в холодной воде, и когда обнаружил, схватил ее за одежду и направился в сторону берега. Его подоспевший коллега Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг из набора средств спасения, которыми теперь оборудован каждый патрульный автомобиль и начал тянуть к берегу, а Нурсултан Сариев с берега бросился в воду в помощь командиру и потерпевшей.

    Полицейским удалось предотвратить попытку суицида и передать девушку медицинским работникам для оказания ей дальнейшей помощи.


    Теги:
    МВД РК Спасение Астана Происшествия Правоохранительные органы
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