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Спасших 17-летнего парня при прыжке с моста полицейских наградили в Костанае

3 Ноября 2021 21:12
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Спасших 17-летнего парня при прыжке с моста полицейских наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейских, спасших 17-летнего парня при прыжке с моста, награди в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

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Сегодня прошел единый инструктаж сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, задействованных в охране общественного порядка. И.о начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков отметил, что в настоящее время уровень преступности в общественных местах и на улицах снижен на 13%. Сотрудники патрульной полиции оказывают помощь гражданам, раскрывают преступления по «горячим следам».

«Работа в таком формате становится реализацией принципа сервисной работы полиции и принципа «Полиция шаговой доступности на местах», - отметил полковник полиции Кайрат Дюсембеков.

В присутствии личного состава были отмечены профессиональные действия полицейских: лейтенанта полиции Батыржана Бейсенбина и старшего лейтенанта полиции Мырзахана Султанова. Стражи порядка 1 ноября спасли 17-летнего парня, который спрыгнул с моста.

Полицейские отмечены грамотой от имени руководства ДП и денежной премией. Также представление направлено в МВД РК с ходатайством о поощрении сотрудников полиции правами министра.


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#Костанайская область   #МВД РК   #Регионы   #Спасение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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