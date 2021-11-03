Спасших 17-летнего парня при прыжке с моста полицейских наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейских, спасших 17-летнего парня при прыжке с моста, награди в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Сегодня прошел единый инструктаж сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, задействованных в охране общественного порядка. И.о начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков отметил, что в настоящее время уровень преступности в общественных местах и на улицах снижен на 13%. Сотрудники патрульной полиции оказывают помощь гражданам, раскрывают преступления по «горячим следам».

«Работа в таком формате становится реализацией принципа сервисной работы полиции и принципа «Полиция шаговой доступности на местах», - отметил полковник полиции Кайрат Дюсембеков.

В присутствии личного состава были отмечены профессиональные действия полицейских: лейтенанта полиции Батыржана Бейсенбина и старшего лейтенанта полиции Мырзахана Султанова. Стражи порядка 1 ноября спасли 17-летнего парня, который спрыгнул с моста.

Полицейские отмечены грамотой от имени руководства ДП и денежной премией. Также представление направлено в МВД РК с ходатайством о поощрении сотрудников полиции правами министра.