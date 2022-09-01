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    21:03, 31 Август 2022 | GMT +6

    Спасшие новорожденного из уличного туалета полицейские навестили его в больнице

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские полицейские, спасшие новорожденного ребенка из уличного туалета, навестили его в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев навестили в больнице спасенного малыша. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое.

    Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни», – отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

    Новорожденного полицейские спасли в ночь на 25 августа в Турксибском районе Алматы. 17-летняя роженица избавилась от малыша, сетуя, что произошел выкидыш. Однако стражи порядка нашли малыша в туалетной яме и спасли его.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Спасение Алматы Здравоохранение Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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