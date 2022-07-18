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Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру
18 Июля 2022 17:00

Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков лично поблагодарил жителя Актогайского района Андрея Карандашова и вручил ему ключи от трехкомнатной квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

ЧП произошло 15 июля 2022 года в селе Приреченск Актогайского района. Двое семилетних близнецов и их девятилетний брат едва не утонули в Иртыше. Благодаря своевременным действиям сельчанина, все трое были спасены. На месте сразу же была оказана первая медицинская помощь.

Аким области вручил мужчине ключи от трехкомнатной квартиры и поблагодарил за героизм.

«Это не просто мужской, а без преувеличения героический поступок, неоценимый для всех нас и особенно важный для близких и родных спасенных вами детей. Я горд, что в нашей области есть такие люди, как Вы. Огромная благодарность вашим родителям за то, что воспитали достойного гражданина нашей страны. От всех жителей региона благодарю Вас», - сказал Абылкаир Скаков.

Кроме того, глава региона удостоил Андрея Карандашова нагрудного знака «За заслуги перед областью».

Андрей Карандашов родился в селе Приреченск Актогайского района. Женат, имеет двоих детей. В настоящее время работает в ТОО «Актогай-Агро». До этого момента жил со своей семьей в съемном доме. Ранее 33-летнего сельчанина поблагодарили в ДЧС Павлодарской области, а также в акимате Актогайского района.






Фото: t.me/baspasozpvl

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