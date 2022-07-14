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Спасшему девочку от падения из окна вручили благодарственное письмо
14 Июля 2022 17:20

Спасшему девочку от падения из окна вручили благодарственное письмо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов встретился с выпускником столичной школы Есдаулетом Даутбековым, который спас ребенка от падения из окна многоэтажки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На встрече присутствовала мама 17-летнего героя.

Асхат Аймагамбетов вручил Есдаулету Даутбекову благодарственное письмо и памятные подарки. Также по ходатайству министра выпускнику предоставлен грант на бесплатное обучение в вузе Narxoz в городе Алматы.

«Благодарю за проявленную смелость и храбрость. Вы показали пример того, каким должен выходить выпускник из стен школы. Благодарю ваших родителей, ваших учителей за то, что они воспитали такого благородного человека. Только сегодня Президент поделился, что его беспокоят факты буллинга в школах. Ваш поступок послужит достойным примером.Надеюсь, что старшеклассники будут также всегда готовы поддержать и защитить младших. Но в то же время прошу всех родителей несовершеннолетних детей обратить особое внимание на вопросы их защищенности в домах», - сказал А. Аймагамбетов.


Фото: gov.kz
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