Спасшего жизнь пассажирке самолета майора Нацгвардии наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Командира корабля авиационного отряда Национальной гвардии майора Станислава Смурыгина, спасшего жизнь пассажирке на борту самолета, наградили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

За умелые и решительные действия при спасении человеческой жизни, приказом заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией офицер был награжден нагрудным знаком «За охрану общественного порядка». Награду военному летчику перед личным составом авиационной эскадрильи вручил командир воинской части 3656 подполковник Павел Хребтов. Церемония прошла на территории аэродрома ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия».

Напомним, инцидент произошел на борту самолета 6 октября этого года, летевшего из Киева в Нур-Султан. Этим же рейсом в качестве пассажира летел Станислав Смурыгин, который оказал экстренную помощь женщине.

Около пяти часов утра, началась небольшая паника, стюардесса бегала и просила помощи для одной из пассажирок. Тогда военнослужащий вызвался оказать экстренную помощь. После нескольких замеров давления, офицер надел кислородный баллон на женщину и сопровождал ее до самого прибытия в Нур-Султан.

Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, офицер Нацгвардии проявил умение и помог, а возможно и спас пассажирке жизнь.

«Майор Смурыгин один из тех офицеров, чей огромный профессионализм и ответственность является примером высоко подготовленного специалиста своего дела. Он сделал все четко и быстро как по инструкции, благодаря чему была спасена жизнь гражданке», - сказал командир воинской части 3656 подполковник Павел Хребтов.