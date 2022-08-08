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Спасшего женщину в автобусе мужчину наградили в Алматы
8 Августа 2022 14:03

Спасшего женщину в автобусе мужчину наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил Райымбека Медетбека за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок, передает МИА «Казинформ».

23-летний Райымбек Медетбек работает в КГУ «Государственный региональный природный парк «Медеу» управления экологии и окружающей среды города Алматы, выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби.

За время работы зарекомендовал себя с положительной стороны как ответственный и инициативный специалист, обладающий теоретическими знаниями и практическими навыками.

5 августа в Алматы мужчина с ножом напал на женщину в автобусе. Благодаря действиям Райымбека Медетбека и очевидцев удалось обезвредить нападавшего и спасти жизнь женщины.


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